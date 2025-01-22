Otelde 1 ay önce işe başlamıştı: Aşçı Esra Nazik de yangında can verdi... 'Yanıyoruz' diye aramış
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde, aşçı olarak çalışan Esra Nazik (25) de hayatını kaybetti. İşe 1 ay önce başlayan Nazik'in babası Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Kayak merkezi Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında ölen 76 kişiden 25'inin cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurumun önünde bekleyen aileler, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
Yangında, otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Turizm Gastronomi Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik'in, bu kış sezonunda 1 ay önce yanan otelde işe başladığı öğrenildi.
"YANIYORUZ, NEREDESİNİZ"
Esra Nazik'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ayakta güçlükle duran baba Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız da "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sormuş" dedi.
Esra Nazik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- Kırmızıgül faciayı anlattı: 'Çığlıklar duyuluyordu'
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi