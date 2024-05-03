Konya merkezli uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 36’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:29
Konya merkezli uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz ve para karşılığında reçete düzenlemek suretiyle uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalarda Konya başta olmak üzere Karaman, Antalya ve Ankara illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 40’ı Konya’da olmak üzere 51 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 2 bin 586 adet sentetik ecza maddesi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 51 şüpheli şahıstan 36’sı sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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