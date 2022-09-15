Konya Teknik Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik kimdir?

15 Eylül 2022 Perşembe, 17:46

1 Haziran 1963'te Akşehir'de doğan Osman Nuri Çelik, lise öğrenimi Konya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde yaptı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde Ulaştırma Mühendisliği'nde tamamladı.

1985-1998 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan Çelik, 1991-1996 yıllarında Leeds Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Çelik, Selçuk Üniversitesi'nde1998-2006 yılları arasında yardımcı doçent, 2006-2011 yılları arasında doçent olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında profesör oldu. Selçuk Üniversitesi'nde ana bilim dalı başkanlığı, Trafik Kazalarını Araştırma Uygulama Merkezi müdürlüğü ve bölüm başkanlığı yapan Çelik'in 10'u uluslararası hakemli 13 makale, 31 bildiri, 3 proje yürütücülüğü, 24 tez yönetiminde imzası bulunuyor.

Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'in İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şubesi, Yollar Türk Milli Komitesi'nde de üyelikleri bulunuyor.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu üniversitelerden biri de Konya Teknik Üniversitesi oldu.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTÜN Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreni ile yeni görevine başladı.