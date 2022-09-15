Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Recep Bentli kimdir?

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:13

Prof.Dr. Recep Bentli, 1976 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu

2001 yılında Malatya İnönü Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayıp 2006 yılında eğitimini tamamlayan Bentli, 2006-2007 yılları arasında Malatya Akçadağ Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini yaptı. 2007-2011 yılları arası özel bir hastanede çalışan Bentli, 2011-2014 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği devam ederken, 2014 yılında Doçentlik, daha sonra da profesörlük unvanını alan Bentli, 2014-2017 yılları arasında Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde Başhekim Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2017 tarihinde Malatya İl Sağlık Müdürü olarak atandı. 4,5 yıl Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yapan Bentli, yaklaşık 2,5 ay önce Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne Erhan Berk’in atanmasıyla İnönü Üniversitesi’ndeki görevine dönmüştü. Bentli, evli ve üç çocuk babası.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu üniversitelerden biri de Malatya Turgut Özal Üniversitesi oldu.

MTÜ Rektörlüğü görevini 4 yıl sürdüren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut dahil 20 civarında adayın bulunduğu MTÜ Rektörlüğü atama süreci tamamlandı. Bentli’nin MTÜ Rektörlüğü’ne atama kararı 17 üniversite rektörü ile birlikte resmi gazetede yayımlandı.







