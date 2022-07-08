Konya'da, 2 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Murat Demir tutuklandı

Konya'da, 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45) evde bıçaklayarak öldüren Murat Demir (52) tutuklandı.

AA
08 Temmuz 2022 Cuma, 20:32
Konya'da, 2 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Murat Demir tutuklandı
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Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda Murat Demir, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçaklayarak öldürdü. 

Keziban Demir'in cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gözaltına alınan Murat Demir'in kasten yaralamadan suç kaydının da bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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