Şüpheli ölüm: Balkondan ‘düşen’ kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 21:17
Şüpheli ölüm: Balkondan ‘düşen’ kadın hayatını kaybetti
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Olay, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1030 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır Didim Belediyesi bünyesindeki sosyal markette çalıştığı öğrenilen Nilüfer Altıner, henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. 

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıner’i ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Altıner, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilirken, kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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