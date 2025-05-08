Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı!
Meram ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde saat 00.15 sıraların bir kaza dameydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ş.‘nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan otomobil, emniyet otoparkına kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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