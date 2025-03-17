Konya'da 'aile' katliamı! Kuzenlerin kavgasında kan aktı: Baba-oğul vurularak öldürüldü!
Konya'da aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) yaşamını yitirdi. P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası’nda dün akşam saatlerinde husumetli kuzenler İsmail Çakıl ile P.Ç., yaylada karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle P.Ç. ve yanındaki D.Ç., av tüfeği ve tabancayla, Çakıl ve oğlu Ömer Osman Çakıl’a ateş etti. İsmail ve Ömer Osman Çakıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.
BABA-OĞUL ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirlendi. İsmail Çakıl ile Ömer Osman Çakıl’ın cesetleri otopsi için morga götürüldü.
P.Ç., ile D.Ç. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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