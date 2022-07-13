Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde başkasına ait 20 dekarlık buğdayı hasat ettiği belirlenen kişi gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen biçerdöver operatörü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 20 dekarlık tarladaki buğdayı hasat edip, 8 ton buğdayı tarla sahibi olduğunu belirten İsmet M'ye teslim etti.
Şüphelenen operatörün durumu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bildirmesi üzerine, tarlanın Ezrail Bircan ve ortaklarına ait olduğu belirlendi.
Çiftçi Malları Koruma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Tarlayı işlettiği ve mahsulü aldığı belirlenen İsmet M, evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hasat edilen yaklaşık 8 ton buğday sahibine teslim edildi.
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