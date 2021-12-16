Konya'da boş arazide erkek cesedi bulundu: Tabanca ve bıçak darbesi ile öldürülmüş

Konya’da boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldüğü belirlenen, 40'lı yaşlarda erkek cesedi bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. .

İHA
16 Aralık 2021 Perşembe, 19:26
Konya'da boş arazide erkek cesedi bulundu: Tabanca ve bıçak darbesi ile öldürülmüş
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Konya'da bugün saat 17.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalle girişindeki arazide koyun otlatan bir çoban, hareketsiz bir kişinin yerde yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunan cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, tabanca ve bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve çevrede delil toplama çalışmasının ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


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