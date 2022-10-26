Konya'da feci kaza... Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

AA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:11
Konya'da feci kaza... Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
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İrfan M. idaresindeki 38 AK 820 plakalı otomobil, Edipoğlu Caddesi'ndeki kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki 42 C 0238 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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