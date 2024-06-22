Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı
Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Feci kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Kaplan’ın kontrolünü yitirdiği 65 NY 981 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp devrildi.
Kazada, Abdurrahman Kaplan (29), Selma Kaplan (36), Melek Kaplan (6), Büşra Bite (24), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kübra ve Öykü Bite kardeşler ile Melek Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜ SAYISI 4’E YÜKSELDİ
Konya'da yoldan çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 4’e yükseldi. Sürücü Abdurrahman Kaplan da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
Diyarbakır’da yaşayan Kaplan’ın, eşi Selma ve kızları Melek Kaplan (6) ile Aydın’a bayram ziyaretine gittikleri, dönüş yolunda kuzenlerinin yaşadığı Antalya’ya uğradıkları belirtildi. Antalya’dan yola çıkan aile ile kuzenleri Büşra Bite (26), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite’nin (5) Diyarbakır’a gitmek istediği için birlikte yolculuk ettikleri kaydedildi.
Yaralılardan Büşra Bite’nin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Selma Kaplan taburcu edilirken, Konya Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Abdurrahman Kaplan, kızı Melek Kaplan, kuzenleri Kübra Bite ve Öykü Bite cenaze aracıyla memleketleri Diyarbakır’a gönderilecek.
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