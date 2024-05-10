Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:43
Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
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Feci kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi.

TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 06 AJ 5149 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girip takla attı. Kazada araç sürücüsü A.Ö. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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