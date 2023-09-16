Konya'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesi Hacı Mutahir Mahallesi Beyba Sokak’ta inşaatta çalışan işçilerden Ramazan Uysal 8. kattan aşağıya düştü.
İnşaattakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Uysal’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Ramazan Uysal’ın 3 kız babası olduğu ve yakında kızlarından birisinin düğününün olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Erdoğan'ın 'Tanrıkulu' çıkışına tepki
- Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı