Konya’da kaçak içki pazarlığı kanlı bitti!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:20

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi yakınında Tahir Gülcü ve arkadaşları Ali Ç. ile Resmi A., yasal saatin dışında otomobilin bagajında içki satan A.E.Ö., M.Y., A.T.Ş., Abdülmelik Ç., Muhammet Samet Y. ve Mehmet Samet V. ile fiyat konusunda tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.E.Ö., Tahir Gülcü’yü bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Gülcü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası harekete geçen polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan A.E.Ö., M.Y., A.T.Ş., Abdülmelik Ç., Muhammet Samet Y. ve Mehmet Samet V., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.