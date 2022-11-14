Konya'da sanayi sitesinde yangın!
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde bir mermer atölyesinin yazıhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sanayi sitesinde bir mermer atölyesinin yazıhanesinde çıkan yangını gören işçiler ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mermer atölyesinin ofis olarak kullanılan yazıhanesinde çıktığı belirlenen yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı.
İşyerindeki mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu yoğun duman oluştu. Yangın diğer mobilya atölyelerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında her iki işyerinde de büyük çaplı hasar oluştuğu belirtildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemede 13 boş fişek tespit etti.
Yangının kundaklamadan çıkması ihtimali üzerinde duran ekipler, çalışma başlattı.
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