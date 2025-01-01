Konya'da tekmeli yumruklu yılbaşı kutlaması
Konya’da yılbaşı kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, yılbaşı kutlamaları sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı.
İki grup arasındaki arbede, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.
Kavgaya karışan grupların kimlikleri ve olayın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'lerde yeni dönem yarın başlıyor
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Milli Piyango'da neler oluyor?