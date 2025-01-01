Konya'da tekmeli yumruklu yılbaşı kutlaması

Konya’da yılbaşı kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Konya'da tekmeli yumruklu yılbaşı kutlaması
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:38

Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, yılbaşı kutlamaları sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı.

İki grup arasındaki arbede, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Kavgaya karışan grupların kimlikleri ve olayın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.


Etiketler: #konya #kavga #yılbaşı

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