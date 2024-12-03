Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:02

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kars-Iğdır kara yolundaki yolcu otobüsünü durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan Y.A.'nın (30) üst aramasında, 48,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.