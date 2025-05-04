Konya'da vahşet: Evine gireceği sırada sırtından vuruldu!

Konya’da bir kişi evinin önünde silahla sırtından vurularak ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Konya'da vahşet: Evine gireceği sırada sırtından vuruldu!
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İHA
Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:37

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Balgat Sokak üzerinde dün saat 23.00 sıralarında, Mustafa A.’ya (42) evine gireceği sırada S.A. tarafından ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan Mustafa A. sırtından vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayı gerçekleştiren şüpheli S.A., 16 BGD 433 plakalı otomobille kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #konya

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