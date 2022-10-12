Konya'da vahşet: Üniversite öğrencisi 'muştayla' darbedildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, muştayla darbedilen üniversite öğrencisi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:46
Konya'da vahşet: Üniversite öğrencisi 'muştayla' darbedildi
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Üniversite öğrencisi S.Y.D., iddiaya göre Beyşehir-Bademli Mahallesi yolunda aralarında husumet olan M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. muştayla S.Y.D'yi başından ve elinden yaraladı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

S.Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.B. ekiplerce kısa sürede yakalandı.


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