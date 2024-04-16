Köpek dövüştüren 14 kişiye 93 bin 808 lira ceza

Aksaray'da, jandarmanın havadan drone ile köpek dövüştürdüklerini tespit ettiği 14 kişiye 93 bin 808 lira para ceza yazıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:40
Köpek dövüştüren 14 kişiye 93 bin 808 lira ceza
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Sağlık beledisinde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri hareket geçti.

Havadan drone ile köpek dövüştürülen bölgeyi tespit eden jandarma, düzenlediği operasyonda organizatörün de aralarında bulunduğu 2'si köpek sahibi 14 şüpheliyi yakaladı. 

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Kumar oynanması için imkan sağlamak' ve 'Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı ayrıca 93 bin 808 lira ceza uygulandı. 

Dövüştürülen 2 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldı. 


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