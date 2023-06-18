Mahalleli BUPaws barınağına dava açmaya hazırlanıyor
Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde 22 yıldır yer alan ve geçen günlerde rektörlüğün kararıyla zorla başka bir bölgeye taşınan Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi’nde (BUPaws) tartışmalar devam ediyor.
26 Mart tarihinde yerleşke içerisindeki köpeklerin başka bir yere gönderilmesine gönüllüler tepki göstermiş, güvenlik ile aralarında arbede yaşanmıştı. Yeni barınakta gerekli şartların sağlanmaması ve yurttaşların köpeklerden rahatsız olması nedeniyle tartışmalar sürmüştü.
(Gülsaniye Ekmekçi)
Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği‘nin avukatı Gülsaniye Ekmekçi, süreci şu ifadelerle özetledi:
“Ayşe Sultan Korusu sakinleri,
üniversite yönetimi ile görüşerek
barınaktan rahatsızlık duyduklarını
dile getirdi. Barınağın taşınmasını
istediler fakat üniversite yönetimi
uzlaşmaya yanaşmadı. Aldığımız
bilgiye göre üniversite yönetimine
ve bizlere bir tazminat davası
açmayı planlıyorlarmış. Bu davanın
muhatabı dernek olmamalı çünkü
üniversiteyi dernek yönetmiyor
ve taşınma kararını da alan
rektörlüktür.”
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