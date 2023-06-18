Mahalleli BUPaws barınağına dava açmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

26 Mart tarihinde yerleşke içerisindeki köpeklerin başka bir yere gönderilmesine gönüllüler tepki göstermiş, güvenlik ile aralarında arbede yaşanmıştı. Yeni barınakta gerekli şartların sağlanmaması ve yurttaşların köpeklerden rahatsız olması nedeniyle tartışmalar sürmüştü.

(Gülsaniye Ekmekçi)



Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği‘nin avukatı Gülsaniye Ekmekçi, süreci şu ifadelerle özetledi:

“Ayşe Sultan Korusu sakinleri, üniversite yönetimi ile görüşerek barınaktan rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Barınağın taşınmasını istediler fakat üniversite yönetimi uzlaşmaya yanaşmadı. Aldığımız bilgiye göre üniversite yönetimine ve bizlere bir tazminat davası açmayı planlıyorlarmış. Bu davanın muhatabı dernek olmamalı çünkü üniversiteyi dernek yönetmiyor ve taşınma kararını da alan rektörlüktür.”

