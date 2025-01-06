Köprü çöktü, kamyon dereye düştü! Şoför şans eseri kurtuldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde kamyon, üzerinden geçtiği köprünün çökmesi sonucu dereye düştü. Şoför, kazadan yara almadan kurtuldu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Boş kamyon, köprüden geçerken ani bir çökme sonucu dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kamyon şoförü araçtan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen şoför, olayın şokunu yaşarken ciddi bir yara almadı.Kazanın ardından köprü çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Çökme riskine karşı bölgeye girişler yasaklanırken, dereye düşen kamyonun çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.
Etiketler: #hatay
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