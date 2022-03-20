Köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili eleştirilere ilişkin Erdoğan'dan yanıt: 'Böyle bir şey olmaz'
İstişare toplantısında köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili eleştiriler dile getirilince AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlar hem hizmet istiyor hem de "bedava olsun" diyor, böyle bir şey olmaz" dediği iddia edildi.
AKP'de son günlerde yapılan toplantılarda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin tartışmalar, ana gündem maddesi olmaya başladı. Yapılan toplantılarda bazı milletvekilleri geçiş ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirileri hatırlatıp sahada yurttaşlardan bu yönde şikâyetler geldiğine dikkat çekti.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Erdoğan ise bu eleştirileri, "Haklısınız ama her hizmetin de bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun’ diyor. Böyle bir şey olmaz" diye yanıtladı.
Erdoğan, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili söylemleri, yapılan işleri gölgelemek isteyenlerin gündeme getirdiğini savunarak şöyle konuştu:
"Çanakkale Köprüsü’nü düşünün, bir maliyeti var. Ama avantajlarına bakın. Feribot kalkmadığı zaman ne olduğuna bakın. Hizmetler aksıyordu. Osmangazi Köprüsü’ne bakın... Kaybedilen zamana... Şimdi de zamandan edilen tasarrufa bakın. ‘Yollar, köprüler pahalı’ deniyor da, Binali Bey’in bir sözü var; ‘En pahalı hizmet, olmayan hizmettir’ diyor. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz."
İlgili Haberler
- Ömer Erdoğan: "Maçtan önce 1 puan verseler alırdık"
- Erdoğan 'Pahalı mı?' demişti: Köprünün yükü yurttaşın cebinden çıkacak
- Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin
Video Haberler
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
En Çok Okunan Haberler
- Kafaları karıştıran 'baraj' açıklaması
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Evlat acısı evini sattırdı: 'Dayanacak gücüm kalmadı'
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Yüzde 84'ü farklı düşünüyor
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat