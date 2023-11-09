Korku dolu anlar... Alev alan tüpü, kalabalığın arasına attı!
Cizre'de bir kişi evde alev alan piknik tüpünü panikle 1’inci kattaki balkondan kalabalığın arasına attı. İki kişinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, o anlar cep telefonuyla kayda alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Dörtyol mevkiinde dün korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; bir apartmanın 1’inci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı. Kadın, panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi.
Bu sırada evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı. Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı.
Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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