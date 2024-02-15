Korku dolu anlar... Hakkari'de dağdan kopan kayalar araca isabet etti!

Yüksekova ilçesinde seyir halindeki minibüse kaya isabet etmesi sonucu 10 yolcu ölümden kıl payı kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:26
Korku dolu anlar... Hakkari'de dağdan kopan kayalar araca isabet etti!
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Van-Yüksekova karayolu üzerindeki Yeniköprü mevkiinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Hakkari’den Yüksekova istikametine yolcu taşıyan Abdülhalik Aktaş yönetimindeki 30 D 0016 plakalı minibüse, dağdan kopan kaya parçaları isabet etti. Kaya parçaları nedeniyle aracın ön ve tavanda bulunan camı kırılırken, içerisindeki 10 yolcu ise, adeta ölümden döndü.

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"ARTIK TÜNELİ AÇSINLAR"

Abdülhalik Aktaş, o anları şu sözlerle anlattı:

“Sabah saatlerinde Hakkari’den Yüksekova’ya yolcu getiriyordum. Yeniköprü’de seyir halinde olduğum sırada dağdan kopan kaya parçaları aracıma isabet etti. Yaşan olayda aracımın ön ve tavanda bulunan cam kırılırken, bizler resmen ölümden döndük. İllaki bu yolda birileri mi ölmeli? Hakkari Valimizin acilen bir önlem alınmasını istiyoruz, yoksa daha feci olaylar yaşanabilir. Herkes bu yolu dikkatli kullanmalıdır. Artık tüneli açsınlar.”


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