Korkutan anlar: Yıkım esnasında bina çöktü!

Deprem bölgesi Adıyaman’da acil yıkılacak olan binalar arasında yer alan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:20
Korkutan anlar: Yıkım esnasında bina çöktü!
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan bir binanın acil yıkılması kararı alındı.

5 katlı binanın yıkımı esnasında bina aniden çöktü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken çökme sırasında bölgeden geçen elektrik tellerinin binanın üzerine devrildiği ve elektrik akımının kapatılmadığı anlaşıldı.

Binanın tamamen çökmesiyle birlikte iş makineleri de tozların arasında kayboldu. 


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