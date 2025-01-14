Korkutan görüntü kamerada: Avcılar'da elektrik panosunda patlama
Avcılar'da bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik panosunda peş peşe patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Binadakilerin kısa süreli panik yaşadığı yangın büyümeden söndürüldü. Yangın ve patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Avcılar'da Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta bulunan beş katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi ve alevli şekilde yanmaya başladı.
Çevredekiler ve binanın birinci katında oturanlar korku ile binadan uzaklaştı. İtfaiyeye haber verilirken, alev alan elektrik kutusundaki yangına çevredekiler müdahale etti. Gelen itfaiye ekibi kabloları keserek olası yeni patlama ve yangını önledi. Ekipler, bina içerisinde tehlikeli bir durum olup olmadığını kontrol etti.
Patlamaların ardından binada elektrikler kesildi.Binadakiler soğuk havada elektriksiz kaldı.
Etiketler: #Avcılar #cep telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!