Koronavirüse yakalanan Cemal Enginyurt'un eşi hastaneye kaldırıldı
DP Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüse yakalanan eşi Hatice Enginyurt'un hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronaya yakalanan eşinin hastanede tedaviye alındığını duyurdu.
Daha önce de kendisi koronavirüsü atlatan Enginyurt, eşinin sağlık durumuna ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Eşim Hatice hanımefendinin, Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisi hastahanede devam ediyor, inşallah bu ikinci korona virüs belasını da atlatacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin.”
Eşim Hatice hanımefendinin,Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 10, 2022
Tedavisi Hastahanede devam ediyor, İnşallah bu ikinci Korona Virüs belasını da atlatacaktır.
Dualarınızı eksik etmeyin.
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