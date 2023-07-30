'Kötü koku' ekipleri harekete geçirdi: Acı gerçek ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:37

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:40

Kurtpınar Mahallesi 67. Sokak üzerinde iddiaya göre, çay bahçesi olarak kullanılmak üzere tadilatı süren bahçenin kapalı alanından gelen kokular üzerine bahse konu alanda bir erkek cesedine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'İNTİHAR' İDDİASI

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu. İple kendini asmak suretiyle yaşamına son veren 40-45 yaşlarındaki şahsın kimlik tespiti için yapılan çalışmalar ise sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Mahalle sakinlerinden Cem Burak Ergül isimli yurttaş, salı-çarşamba günü şahsı kapalı olan çay bahçesinin bahçesinde elinde bira şişesiyle gördüğünü, kendisini uyararak burasını terk etmesini söylediğini, intihar eden kişinin muhtemelen o şahıs olduğunu söyledi.

Ergül, evine çok ağır kokular geldiğini, durumu belediyenin temizlik personeline bildirdiğini, temizlik personeli geldiğinde bir şahsın tavanda iple asılı halde olduğunu gördüğünü ifade etti.

Diğer taraftan, intihar eden şüphelinin 2-3 gündür kayıp olan R.Ş. (43) isimli şahıs olduğu öne sürüldü.