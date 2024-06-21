Kötü koku harekete geçirdi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Mevlüt Oktay (63), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Hürriyet Mahallesi’ndeki yaşayan Mevlüt Oktay’ın evinden kötü koku yayılınca komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak eve giren ekipler, Oktay’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Oktay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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