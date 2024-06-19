Otobüs terminalinin mescidinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinin mescidinde 1 kişi ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:39
Otobüs terminalinin mescidinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, uyumak için otogarın mescidine girdi. Üzerinden vakit geçmesine rağmen uyanmayan şahsı çevredekiler uyandırmak istedi. 

Ancak şahısın tepki vermemesi üzerine çevrede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri mescidin çevresine şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılan incelemenin sonucunda belli olacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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