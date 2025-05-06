Kötü koku ortaya çıkardı: Sivas'ta şüpheli ölüm

Evinden yayılan kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu, eve giren ekipler 5 gün önce öldüğü düşünülen Mustafa Metin Kuruçay’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kötü koku ortaya çıkardı: Sivas'ta şüpheli ölüm
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:27

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ta Demircilerardı Mahallesinde yaşandı.

Komşuları, yalnız yaşayan Mustafa Metin Kuruçay’ın (70) evinden yayılan kötü koku üzerine ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri içeriye girdiklerinde Kuruçay’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

5 gün önce öldüğü tahmin edilen Kuruçay’ın üç çocuğu olduğu, çocuklarının Sivas dışında yaşadığı öğrenildi. Ayrıca eşinden boşandığı için yalnız yaşadığı ileri sürüldü.

Kuruçay’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin ve tarihinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #sivas

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