Köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs, buzlanan yolda devrildi. Kazada, sürücü ile 11 öğretmen yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Yüksekova -Dağlıca kara yolundaki karlı köyü yakınlarında meydana geldi.
Kamışlı Köyü İlkokulu'na öğretmen taşıyan 30 D 2025 plakalı minibüs, soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kayarak devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada sürücü ile 11 öğretmen yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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