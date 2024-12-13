Köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs, buzlanan yolda devrildi. Kazada, sürücü ile 11 öğretmen yaralandı.

Köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:05

Feci kaza, sabah saatlerinde Yüksekova -Dağlıca kara yolundaki karlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Kamışlı Köyü İlkokulu'na öğretmen taşıyan 30 D 2025 plakalı minibüs, soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kayarak devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada sürücü ile 11 öğretmen yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #112 Acil #hakkari

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