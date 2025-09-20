Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon... Başkan Yardımcısına ev hapsi!

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda 'sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği' ve 'haksız maddi menfaat temin ettiği' iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı.

Soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması gerekçesiyle, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Mehmet A., gözaltına alındı.

EV HAPSİ KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına 4 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken; Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.