Cumhuriyet Gazetesi Logo
Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon... Başkan Yardımcısına ev hapsi!

Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon... Başkan Yardımcısına ev hapsi!

20.09.2025 12:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon... Başkan Yardımcısına ev hapsi!

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in de olduğu aralarında olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Örnek ile müteahhit Metin Y.'ye ev hapsi verildi.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda 'sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği' ve 'haksız maddi menfaat temin ettiği' iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı.

Soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması gerekçesiyle, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Mehmet A., gözaltına alındı.

EV HAPSİ KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına 4 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken; Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #muğla #ev hapsi #Köyceğiz #başkan yardımcısı

İlgili Haberler

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon: Gözaltına alınan MHP'liler partiden ihraç edildi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon: Gözaltına alınan MHP'liler partiden ihraç edildi MHP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevkedilen İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyonda 3 adli kontrol kararı
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyonda 3 adli kontrol kararı CHP'li Muğla Köyceğiz Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı gözaltında!
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı gözaltında! Muğla'da Köyceğiz Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.