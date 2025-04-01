Koza Altın, Artvin’de altın, demir, bakır ve gümüş madeni kurmak için onayı aldı: İki köye dört maden

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın, (yeni adıyla Türkiye Altın İşletmeleri A.Ş.) projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket Artvin Yusufeli’ndeki Yaylalar ve Yüncüler köyünde altın, demir, gümüş ve bakır madenleri işletmek için onay aldı. Şirketin dört farklı başvurusuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi.

ÇED raporlarında adı hâlâ Koza Altın olan şirket, Yaylalar Köyü’nde iki farklı maden açacak. İlk maden 22.43 hektarlık alanda etkili olacak. Bu alada altın çıkarma işlemleri yapılacak. Çıkarılan cevher geçici olarak bölgede depolandıktan sonra şirket bünyesindeki altın madenlerine sevk edilecek.

KONUTA 25 METRE

Aynı köy içerisinde gümüş ve bakır madeni de kurulacak. Şirketin aynı miktarı harcayacağı proje 17.35 hektarlık alanda etkili olacak. Bu projenin de ömrü bir yıl olarak belirlendi. Ayda en fazla dört kere dinamitle patlatma yapılacak çalışma alanına en yakın konut ise 25 metre uzaklıkta bulunuyor.

Şirket Yüncüler köyünde ise iki farklı altın ve demir madeni kuracak. İlk maden, 16.63 hektarlık alanda kurulacak. Bu alanda 612 bin ton kazı yapılacak. Kazı neticesinde elde edilecek malzemenin 283 bin 500 tonluk kısmı cevher, geriye kalan 328 bin 717 tonluk kısmı ise maden atığı pasa olacak. Yüncüler köyündeki diğer madende de demir ve altın üretimi yapılacak. Bu çalışmalar da 23.01 hektarlık bir bölgede gerçekleştirilecek.

25 HEKTARDAN KAÇIYOR

ÇED Yönetmeliği’ne göre, 25 hektar ve altında kalan madenlerde ÇED raporu zorunluluğu yok. Bunu bilen şirketler, 25 hektar altında kalarak rapor hazırlamadan projelerine daha kolay onay alabiliyor. Proje tantıım dosyasıyla (PTD) beraber bakanlığa yapılan başvuruyla halkın katılımı toplantısı gibi büyük bir paydan kaçılabiliyor. Bunu bilen Koza Altın, genelde başvurularını 25 hektar altında kalarak yapıyor.