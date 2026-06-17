Kozyatağı Çınaraltı için yarın kritik çağrı: Mahalleli alana sahip çıkacak

İstanbul Kadıköy’e bağlı Kozyatağı Mahallesi’nde bulunan Çınaraltı alanına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kozyatağı Çınaraltı Savunması, mahalledeki vakıf arazisinde yaşanan ağaç kesimleri ve alana yönelik yapılaşma girişimlerine karşı yurttaşları basın açıklamasına çağırdı.

Yapılan çağrıda, Çınaraltı’nın mahalle halkı açısından “ortak bellek, tarih ve nefes alanı” olduğu belirtilerek, alanda yaşanan sürece tepki gösterildi. Savunma, vakıf arazisinin Likya Tur. Yat. San. Tic. A.Ş. tarafından “ağaç taşıma” gerekçesiyle tahrip edildiğini öne sürdü.

BASIN AÇIKLAMASI YARIN YAPILACAK

Kozyatağı Çınaraltı Savunması, tüm mahalle sakinlerini, çevre gönüllülerini, kent hakkı savunucularını ve yurttaşları yarın yapılacak kitlesel basın açıklamasına davet etti.

Açıklamada, “Sermayenin talan merkezlerine, kent suçlularına ve doğa yağmasına karşı hayatı ve sokağı savunmak için ulu çınarların altında buluşuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklaması, 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 19.30’da, Kozyatağı Çınaraltı Önü’nde, Modern Camii yanında yapılacak. Kozyatağı Çınaraltı Savunması, yaptığı çağrıda “Tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verdi.