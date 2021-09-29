Kritik görüşmeyle ilgili Peskov’dan açıklama: 'Türkiye’yle bu konuda konuşulacak bir şey yok'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım’ın aidiyetinin, Putin ile Erdoğan’ın bugün Soçi’deki görüşmelerinde ele alınacak konulardan biri olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.
Peskov, “Hayır. Kırım konusunda Türkiye ile konuşulacak herhangi bir şey yok. Bunun yanında Devlet Başkanı (vladimir Putin), orada her şeyin gerçekte nasıl olduğunu görmesi için Erdoğan’ı defalarca Kırım’a davet etti” dedi.
UKRAYNA GÜNDEMDE
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya silah tedariki gerçekleştirmesinin kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusu karşısındaysa, bu ülkelerin askeri-teknik işbirliğinin kendileri için gerçekten mühim bir konu olduğunu belirtip bunun sebebine ilişkin şunları söyledi:
“Bu konu tabii ki önemli. Zira biliyorsunuz ki Ukrayna, güneydoğusunda çatışmaların yaşandığı bir ülke. Bu gibi silah sistemlerinin (Türkiye’nin Ukrayna’ya tedarik ettiği silahların), Ukrayna’da ‘sinirlerine hakim olamayan bazı kişiler’ tarafından kendi vatandaşlarına karşı kullanılmasını tabii ki istemeyiz.”
BASIN AÇIKLAMASI YAPILMAYACAK
Peskov, görüşmelerin sonucunda liderlerin basına herhangi bir açıklama yapmasının planlanmadığını da ekledi. Kremlin Sözcüsü dün de görüşme neticesinde herhangi bir anlaşma ya da başka bir belgenin imzalanmasının beklenmediğini kaydetmişti.
Kaynak: Sputnik
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