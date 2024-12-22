KRT TV saldırganı tutuklandı

İstanbul'daki KRT TV binasına saldırı girişiminde bulunan iki kişi tutuklandı.

KRT TV saldırganı tutuklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 20:36

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, şüpheli H.Y. ve bir kişinin KRT TV binasına zorla girmeye çalıştığı ve şüphelinin el bombası iddiası ile çalışanları tehdit ettiği öğrenilmişti.

Olayda kartlı geçiş sistemine zarar verilmiş ve şüpheli hakkında 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Kanal tarafından yapılan açıklamada mahkemeye sevk edilen iki kişinin tutuklandığı belirtildi.


Etiketler: #krt #KRT TV #el bombası

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