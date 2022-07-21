KTÜ Tıp Fakültesi için alternatif yol önerisi

21 Temmuz 2022 Perşembe, 15:21

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesine hiçbir trafiğe takılmadan gidilebilecek alternatif yol önerisinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Bağımsız Üyesi Davut Çakıroğlu, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu KTÜ’ye yapılan yolun güzel olduğunu ve bu yolun Tıp Fakültesi’ne devam ettirilmesi yönünde arkadaşlarından çalışma talep ettiğini vurguladı” dedi.

61 Saat Haber Servisi’nin aktardığına göre, Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Biz de bu şehri yönetme adına milletten yetki aldık ve meclis üyesi olarak Sayın Başkan’ın çalışma arkadaşı hüviyetinde olan kişileriz. Bir konuda sorun gördüğümüzde nasıl hassasiyet gösteriyorsak çözüm aranan bir sorun için de aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Tıp Fakültesi’ne yapılması mevzu bahis olan yol ile ilgili yaptığımız çalışmayı hem kamuoyu ile hem de ilgili kurumumuzla paylaşıyoruz. Ayrıntılı çalışmamız ve güzergah konusunda fayda/maliyet gözeterek en uygun maliyet ile en faydalı yol çalışmamızı yaptık. Sahilden Tıp Fakültesi otoparkına kadar olan bölümün büyük kısmı yeşil alan, KTÜ doğu sınırından bu yol yapılabilir.”

‘BU YÖNTEMLE GÜZERGAH KOLAYCA AÇILABİLİR’

“Burada kocaman bir parantez açmanın gerektiğini düşünüyorum” diyen Çakıroğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu yol güzergahı ya da bu şekilde tasarlanan imar yolları için artık kamulaştırmaya gerek yok. Belediyeler için kanun ile zorunlu tutulan ama ne hikmetse belediyelerin yapmamak için köşe bucak kaçtığı bir 18 uygulaması var. Bu yöntemle de bu güzergah kolayca açılabilir.

Yapılması planlanan TEKNOKENT’e de bu alandan, aynı güzergahta bir kol bağlanabilir. Bu güzergah hemen yer teslimi ve çalışma başlatılmasına da uygundur. İstimlak ve sürecin uzamasına sebep olabilecek yargısal bir durum da söz konusu olmayacağı için fiyat istikrarsızlığı ve enflasyonun artış ivmesi göz önüne alınırsa bu ayrıntıların da maliyet için önemli olduğu aşikardır.

Sayın Başkan’ın talebi doğrultusunda Kalkınma Mahallemizi kullanmadan, mevcut trafik lokasyonunda bir aksama, yoğunluk oluşturmadan yapılabilirliği yüksek olan güzergah çalışmamızın değerlendirileceğini umuyorum. Şehrin en önemli sorunlarından birine çözüm arayışımıza destek veren ve değerli çalışmalarıyla bize katkı sunan bilim insanlarına da teşekkür ediyorum.”

‘HİÇBİR MAKAM BİZİ EN İYİ, EN BİLEN YAPMAZ’

Çakıroğlu, “Seçilmiş insanlar ve atanan isimler en iyisini bulmak konusunda uğraş verirken mutlaka kendi bünyelerinin dışına çıkmaları ve muhakkak üniversiteleri, alanında uzman kişileri olaya dahil etmeleri gerekir. Kötü deneyimler, maliyeti yüksek tecrübeler edinen ülke, şehir bunu yol, yöntem edinmelidir” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:

“Ülkesiyle, şehriyle hiçbir beklenti içinde olmadan bilgisini, birikimini paylaşmaya namzet değerlerimiz, sunacakları katkıdan mahrum edilmemelidir. Hiçbir makam bizi en iyi, en bilen yapmaz. Ortak akıl, istişare ve yönetişim modern çağın rasyonel yönetim formülüdür. Siyaset, şikayet ve tepki aracı değil, tavsiye ve çözüm noktası olmalıdır. Siyaset, toplumsal fayda merkezli sivil toplum faaliyetidir. Bu düşünceyle daima hareket etmeliyiz. Çözüm önerimizin şehrin önemli bir sorununa çözüm olmasını, çözüm getirmesini diliyorum.”