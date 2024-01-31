Küçük Behiye'nin katili, cezaevinde intihar etti

Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:03

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:16

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta 24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.’yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEHİYE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.