Küçük Behiye'nin katili, cezaevinde intihar etti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde demir kapının camını kırarak girdiği evde Behiye E.'yi (12) öldürüp, annesi Suzan E.'yi (34) ağır yaralayan Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.
Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta 24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.
Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.’yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BEHİYE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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