Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Araç ilçesinde oynamak için çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması neticesinde hayatını kaybetti.
Olay, Kastamonu’nun Araç ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.
Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert’in cenazesi ise morga kaldırıldı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- Yeşil en son nerede, kimle görüldü?
- AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu
- HDP, Millet İttifakı'nı mı destekleyecek?
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Merkez Bankası'ndan 'değişiklik' kararı