Küçükçekmece'de 5 katlı binada korkutan yangın!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:04

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:35

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri dairede bulunan ve dumandan etkilenen Ö.E.'ye ambulansta müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.