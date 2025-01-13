Bandırma’da korkutan 'vidanjör' yangını! Büyük çapta maddi hasar oluştu...

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğruca kırsalında meydana gelen vidanjör yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bandırma’da korkutan 'vidanjör' yangını! Büyük çapta maddi hasar oluştu...
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:56

Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple 10 AKR 862 plakalı vidanjör alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın şoför bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi.

Durumu fark eden şoför, hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, vidanjörde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bandırma #Yangın

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