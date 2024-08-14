Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı
İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Durumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi polis gözaltına aldı.
Olay saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, eşiyle kaldırımda tartışan erkek şahıs, yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.
Şüpheli şahıs, çevredeki yurttaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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