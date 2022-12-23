Küçükçekmece’de camdan kafasını çıkaran adam kurşunların hedefi oldu

23 Aralık 2022 Cuma, 10:12

İstanbul Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’nde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonrasında taraflar olay yerinden ayrıldı. Çatışmanın ardından bu kez olaya karışan şahıslardan biri, bir kadını sokakta darbetmeye başladı. Dışarıdaki sesleri duyan Serkan Balkan isimli yurttaş ise konuyu öğrenmek için camdan dışarı baktı.

Sokakta kadını darbeden şahıs, Balkan'ın kendilerine baktığını görüp sinirlenerek ateş etti. Şüphelinin sıktığı mermi Balkan’ın ağzına isabet ederek, kulağının arkasından çıktı. Balkan, ne olduğunu anlamadan, olayın tarafları ise kaçtı. Ambulans beklemek için sokağa çıkan yaralı Serkan Balkan, o sırada oradan geçen bir motokurye tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatının şokunu yaşayan Balkan, karakola gidip şahıslardan şikayetçi oldu.

“GRUPLAR BAŞKA MAHALLEDE TEKRAR ÇATIŞTI”

Yaklaşık yarım saat sonra husumetli gruplar, İnönü Mahallesi’nde tekrar çatıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından grupların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

“KAFAMI ÇIKARDIĞIM GİBİ ATEŞ EDİLDİ”

Kafasını çıkarmasıyla mermi yediğini anlatan yaralı Serkan Balkan, “Saat 23.30 gibi işten gelmiştim, çay içiyordum. Aşağıdan dayak yiyen kadın seslerini duydum. Pencereyi bir açtım, kafamı uzatır uzatmaz kurşunu yemem bir oldu. Sabaha kadar da hastaneydim. Durumum iyi çenem kırık, 5 tane dişim kırık, ameliyat olacağım, onun sırasını bekliyorum. Tanımıyorum, aşağıda oturan ve sürekli taşkınlık yapan tipler ama birebir tanımıyorum. Direk bana ateş etti, bana ateş ederken gördüm. Bana ateş edenin yanında iki kişi daha vardı. Ama yüzünü göremedim, sadece bana nişan alıp ateş ettiğini gördüm. Apar topar içeri girip, can havliyle hastaneye gittim” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.