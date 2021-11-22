Küçükçekmece’de derbi sonrası ortalık karıştı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:06

Süper Lig’de dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Küçükçekmece’de taraftarlar arasında kavga çıktı. İki farklı mekanda maç izleyen taraftarlar karşı karşıya gelince ortalık karıştı.

Yaşanan kavga dakikalarca sürerken olay yerine çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Meydana gelen kavga sonucu bir kişi bıçakla yaralanırken polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan işyerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde maçtan çıkan Fenerbahçeli bir grup taraftar caddede sevinirken, yanlarına gelen Galatasaray formalı taraftarlarla tartışıyor. Tartışma kısa sürede tekme yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüşüyor.



