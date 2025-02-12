Küçükçekmece'de 'kaban' hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:04

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:05

Küçükcekmece’de 6 Şubat Perşembe günü polise başvuran giyim firmasının yetkilileri yaklaşık 750 bin lira değerindeki kadın kabanının sözde alıcı olduğunu söyleyen kişiler tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdurlar şüphelilerin malları yükledikten sonra 'Parasını birazdan vereceğiz." diyerek ortadan kaybolduklarını anlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kadın kabanlarını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Şüpheliler bir kamyonet ve taksiye yükleyerek çaldıkları malları taşırken görülüyor.

Görüntülerin izini süren polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis düzenlediği operasyonda şüpheliler M.G.(62), G.H.(25), B.S.(24), B.S.(22) ve Ö.D.'yi (46) gözaltına aldı. Poliste daha önceden suç kayıtları bulunan şüphelilerle, çalınan kabanların bir kısmı da ele geçirildi.

15 YIL 14 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden O.D.’nin daha önce işlediği suçlardan 15 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.