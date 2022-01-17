Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 00:30

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokaktan silahla ateş edildi.

Kahvehanedekiler masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı.

Hafif yaralanan 2 kişi, yurttaşlar tarafından hastaneye götürüldü.