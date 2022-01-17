Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Hafif yaralananlar, yurttaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokaktan silahla ateş edildi.
Kahvehanedekiler masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı.
Hafif yaralanan 2 kişi, yurttaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
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