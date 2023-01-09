Küçükçekmece'de yangın paniği: 2 midibüs alev alev yandı
İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan 2 midibüs, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, midibüsler kullanılamaz hale geldi.
Halkalı Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halinde bulunan 2 midibüs aynı anda alev alarak yanmaya başladı.
Alevleri gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
'MİDİBÜSLER YAKILDI' İDDİASI
Yanan otobüsleri itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Yangın sonrası midibüsler kullanılmaz hale geldi. Polise midibüslerin yakıldığını iddia eden yurttaşlar, çevredeki kameraların izlenmesini istedi.
Olayın kundaklama olup olmadığı polislerin incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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